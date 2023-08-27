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Джорджина показала себя в коротких шортиках в зале

Джорджина выложила видео из спортзала

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Джорджина Родригес, спутница португальского полузащитника «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в своих социальных сетях опубликовала видео с тренировки в зале в коротких шортиках. Девушка показала, как на тренажере прорабатывает верхнюю часть корпуса.

Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а футболист выступал за «Реал». Она часто появляется в качестве модели на рекламных обложках изданий.

Джорджина и Роналду воспитывают пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину.

18 апреля 2022 года Роналду и Джорджина опять стали родителями.

С января 2023 года Роналду выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Власти страны сделали ему исключение и разрешили проживать гражданским браком с Джорджиной.

Ранее фигуристка Туктамышева выложила селфи в купальнике.

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