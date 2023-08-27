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Карраскаль рассказал о своем отношении к тренеру Федотову

Перешедший в «Динамо» Карраскаль заявил, что у него нет проблем с Федотовым

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Перешедший в «Динамо» колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль признался, что благодарен тренеру ЦСКА Владимиру Федотову за совместное время работы в клубе. Его слова передает Sport24.

«Конфликт с Федотовым? Благодарен ему, я достаточно играл при нем. Только благодарность, никаких проблем нет.

У меня приятные воспоминания о времени в ЦСКА. Благодарен и игрокам, и персоналу. Сейчас я сосредоточен на игре в «Динамо». Меня очень заинтересовал этот проект и стиль игры, который ставит Личка», — сказал Карраскаль.

27 августа Карраскаль из ЦСКА перешел в «Динамо». Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Этим летом ЦСКА покинул полузащитник Хесус Медина, который перешел в «Спартак», а также еще на один год вингер Чидера Эджуке приостановил контракт с москвичами, воспользовавшись правом Международной федерации футбола (ФИФА). Красно-синие приобрели нападающего Виктора Давилу и полузащитника Аббосбека Файзуллаева. После шести туров армейцы занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее известный тренер назвал основную проблему ЦСКА.

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