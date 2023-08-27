Джокович сыграл в теннис дорожным знаком и сковородкой

Сербский теннисист Новак Джокович, который занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) принял участие в детском дне на Открытом чемпионате США (US Open), о чем свидетельствует Stories, выложенная в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джокович продемонстрировал навыки игры различными предметами — лопаткой, доской, ракеткой для настольного тенниса, дорожным знаком, бейсбольной битой и сковородкой.

Открытый чемпионат США, который является одним из четырех турниров «Большого шлема», пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Джокович в первом круге сыграет с французским теннисистом Александром Мюллером, матч состоится 29 августа, ориентировочное время начала 03:15 по московскому времени.

Джокович — 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира. В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати он победил американца Тейлора Фритца, что позволило ему квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. В финале «Мастерса» он победил первую ракетку мира, испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Ранее Джокович опубликовал фото с Месси.