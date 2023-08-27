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Футболист сборной России: хорошо, что с нами хоть кто-то соглашается играть

Тюкавин заявил, что в сборной России рады предстоящей игре против Катара

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Алексей Даничев/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин считает Катар сильным соперником. Его слова передает РИА Новости.

«Хорошо, что с нами хоть кто-то соглашается играть в данной ситуации. Мы этому рады и ждем этой игры. Всегда приходится попотеть, так что я думаю, что Катар – это сильный соперник», – сказал Тюкавин.

Матч между сборными России и Катара намечен на сентябрь. Валерий Карпин уже огласил расширенный список вызванных игроков, в который также попал и Тюкавин. Он дебютировал за национальную команду в сентябре 2021 года в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против сборной Кипра.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Эти игры проводятся как на клубном, так и на уровне национальной сборной.

Ранее ветеран «Спартака» назвал приколом попадание четырех защитников команды в сборную.

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