Экс-форвард ЦСКА назвал добротным матч «Спартака» и «Ахмата»

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что остался доволен качеством игры шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Ахматом», которая состоялась 26 августа.

«Игра была совершенно не скучной, в первом тайме чуть поинтереснее смотрелся «Ахмат», который навязал «Спартаку» свою игру, запрессинговал его в центре поля и вынуждал ошибаться.

Во втором тайме все поменялось, «Спартак» атаковал, делал это неплохо, но не хватало все время последнего паса. На последних минутах грозненцы могли выиграть, но мяч попал в Селихова.

В целом, добротная игра, результат которой закономерен», — заявил Масалитин.

Матч «Спартак» — «Ахмат» завершился безголевой ничьей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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