Экс-чемпион мира Брудов оценил поддержку Усика перед боем с Дюбуа

Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Валерий Брудов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Александру Усику помогла поддержка болельщиков перед титульным боем во Вроцлаве.

По его словам, спортсмен перед началом поединка обращает внимание на атмосферу вокруг.

«По себе скажу: до боя поддержка болельщиков, атмосфера трибун, предстартовое напряжение — это все ощущается, а после того, как звучит гонг, это все отходит на второй план.

Лично на меня это никак не влияло, может быть у кого-то по-другому это воспринимается», — заявил Брудов.

Усик, отправивший Дюбуа в нокаут в девятом раунде, выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, ни разу не проиграв в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Константин Цзю не исключил второго боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа, если промоутеры договорятся по деньгам.