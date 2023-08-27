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Фетисов: КХЛ должна стать полностью коммерческой лигой, сейчас у нас бардак

Чемпион ОИ Фетисов заявил, что КХЛ должна стать полностью коммерческой лигой

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил мнение, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должна стать полностью независимой от Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова передает ТАСС.

«Бардак, мы должны у себя разобраться, чего мы хотим — независимую лигу или проводить Кубок Гагарина и чемпионат России с участием зарубежных клубов? Совсем катавасия получается. Я выступаю за то, чтобы КХЛ стала полностью коммерческой лигой. - Это логично, это избавит от подобных проблем», — сказал Фетисов.

IIHF приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее в IIHF рассказали, может ли Россия вернуться на международные соревнования.

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Хоккей. КХЛ
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