Фетисов: КХЛ должна стать полностью коммерческой лигой, сейчас у нас бардак

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил мнение, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должна стать полностью независимой от Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова передает ТАСС.

«Бардак, мы должны у себя разобраться, чего мы хотим — независимую лигу или проводить Кубок Гагарина и чемпионат России с участием зарубежных клубов? Совсем катавасия получается. Я выступаю за то, чтобы КХЛ стала полностью коммерческой лигой. - Это логично, это избавит от подобных проблем», — сказал Фетисов.

IIHF приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее в IIHF рассказали, может ли Россия вернуться на международные соревнования.