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Цзю назвал неприемлемой тактику Дюбуа в поединке с Усиком

Цзю заявил, что Дюбуа не имел права бить в пах Усику

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Kacper Pempel/Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF) Константин Цзю в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что британский боксер Даниэль Дюбуа не должен был наносить удары ниже пояса в поединке против Александра Усика.

По его мнению, подобное поведение не приветствуется на любом соревновательном уровне.

«Не важно, бой за звание чемпиона мира это или нет, удары в пах неприемлемы в любом случае. Да, Дюбуа чуть-чуть попал ниже пояса, это было заметно. Для супертяжей это имеет большое значение, я даже удивлен, как Усик смог так быстро восстановиться», — заявил Цзю.

Бой между Усиком и Дюбуа, прошедший 26 августа во Вроцлаве, состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе.

Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, отправив оппонента в нокаут в девятом раунде.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее экс-чемпион мира Валерий Брудов оценил значимость победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

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