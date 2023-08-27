Червиченко: Промеса не видно с сильными командами, Квинси уже не тот

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлении нападающего красно-белых Квинси Промеса в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Его слова передает Metaratings.

«Когда с ним начинают плотно играть, его не видно. Он развлекается на таких командах с нижней части турнирной таблицы. А когда команда чуть жестче, интереснее и быстрее, его не видно. Того Промеса, который раньше приносил победы, уже нет и вряд ли еще будет. Потихонечку будет сходить на нет. Может, еще 2-3 раза вспыхнет за сезон, но не более того», — сказал Червиченко.

«Спартак» и «Ахмат» на стадионе «Открытие Арена» в Москве сыграли вничью со счетом 0:0.

Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев. «Ахмату» он показал две желтые карточки: полевому игроку Ивану Олейникову за фол на Тео Бонгонде и голкиперу Шелии за затяжку времени на 90+1 минуте игры. В составе «Спартака» был предупрежден Наиль Умяров за фол на Олейникове.

«Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу «Краснодар», заработавший 14 очков.

Ранее Червиченко заявил, что красно-белые были еле живыми в матче с «Ахматом».