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Гризманн: Месси — лучшее, что сделала МЛС, я тоже хочу поиграть в этой лиге

Форвард «Атлетико» Гризманн заявил, что хочет уехать в МЛС вслед за Месси

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ALBERT GEA/Reuters

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, комментируя переход аргентинского форварда Лионеля Месси в «Интер Майами», заявил, что планирует также попробовать свои силы в МЛС. Его слова передает ESPN.

«Я считаю, что приглашение Месси — это лучшее, что сделала МЛС как с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения футбола.

Я всегда говорил об этом. Моя цель — поиграть в МЛС и получать удовольствие от игры. Сначала я хочу войти в историю и выиграть трофеи с «Атлетико», а потом — посмотрим», — сказал Гризманн.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за «Интер Майами», отличившись со штрафного в первом матче.

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира в составе сборной Аргентины, 10-кратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель клубного чемпионата мира.

Ранее Месси прокомментировал дебют в МЛС.

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