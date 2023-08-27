Салихова: жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова — всех вместе

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, комментируя ничью красно-белых в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом», иронично заявила, что вместо Гильермо Абаскаля, занимающего пост главного тренера клуба, ждет сразу трех специалистов — Валерия Карпина, Массимо Карреру и Станислава Черчесова. Ее слова приводит Sport24.

«Жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова — сразу всех вместе. Надо же составить конкуренцию Семаку и его помощникам. Заход должен быть мощный: один за защитников отвечает, второй — за дух спартаковский, третий — за шашлык в Тарасовке», — заявила Салихова.

Карпин совмещает два поста — он возглавляет «Ростов» и сборную России, Каррера, который привел «Спартак» к чемпионству в сезоне-2016/17, и бывший тренер национальной команды Черчесов находятся без тренерской работы.

«Спартак» и «Ахмат» на стадионе «Открытие Арена» в Москве сыграли вничью со счетом 0:0.

«Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с московским «Динамо» в рамках Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет 29 августа.

Ранее Абаскаль назвал ничью с «Ахматом» шагом вперед для «Спартака».