Тренер «Ахмата»: в обороне у «Спартака» есть известные проблемы

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко после ничьей со «Спартаком» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что у красно-белых есть проблемы в обороне. Его слова передает «Чемпионат».

«У них очень сильная атака: два вингера, нападающий, который цепляется, и две восьмерки, которые делают вбегания. Нам нельзя было дать им пространство, нельзя было садиться глубоко в штрафную.

В обороне у «Спартака» есть известные проблемы. Но мне бы хотелось говорить об «Ахмате», — сказал Ромащенко.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась вничью со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу «Краснодар», заработавший 14 очков.

В следующем матче подопечные Гильермо Абасакля сыграют с московским «Динамо» в рамках Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет 29 августа. «Ахмат» 30 августа проведет кубковую встречу с «Крыльями Советов».

Ранее экс-футболист Владислав Радимов заявил, что Абаскаль хочет добиться увольнения из «Спартака».