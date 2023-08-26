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Уткин: после поражения от «Зенита» стартовый ресурс «Урала», кажется, исчерпан

Комментатор Уткин выразил мнение, что стартовый ресурс «Урала» исчерпан

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российский комментатор и видеоблогер Василий Уткин в своем Telegram-канале высказался об игре «Урала» в матче против петербургского «Зенита».

«В «Урал» против «Зенита» в этот раз не верил совсем. Возможно, тут нет прямой связи, но «Урал» уже против «Балтики» выглядел несвежим. Сушить игру против «Балтики» – такой расчет рационален, но только если другого нет.

Не просто 0:3 в первом тайме, а еще и с тотальным «недобегом», как сейчас говорят на спортивном телевидении, сочиняя существительные от глаголов.

Стартовый ресурс «Урала», кажется, исчерпан», – написал Уткин.

Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, закончилась победой команды с берегов Невы со счетом 4:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

На восьмой минуте счет в матче открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев. В первом тайме также отличились Матео Кассьерра и Клаудиньо. Во второй половине матча Кассьерра оформил дубль и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент «Зенит» и «Урал» набрали по 13 очков и располагаются на втором и третьем местах соответственно. Лидером чемпионата России является «Краснодар», набравший 14 баллов.

Ранее Уткин, говоря о скандальном инциденте между нападающим московского «Локомотива» Артемом Дзюбой и журналистом издания «РБ Спорт» Виталием Бородиным, критично оценил поведение тренера Леонида Слуцкого, вставшего на защиту форварда.

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