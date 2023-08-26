Массажист Кокорина объяснил, почему форварду не нужно возвращаться в Россию

Сергей Колесников, массажист футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина считает, что форварду не стоит возвращаться в Россию. Его слова передает Cq.ru.

«В «Фиорентине» его просто не выпускают и все, вы же видите. Возвращение в Россию? А кто даст Кокорину играть в России? Какой клуб его возьмет, скажите мне. Условные «Сочи» или «Урал»? Если ему дадут возможность играть, это да. А если не дадут?» — заявил Колесников.

Кокорин отлично провел предсезонные сборы в итальянском клубе, забил три мяча в товарищеских играх. Однако в двух стартовых матчах сезона Серии А, несмотря на присутствие в заявке, на поле так и не вышел.

32-летний нападающий стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также форвард в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Прошлым летом «Фиорентина» отдала россиянина кипрскому «Арису» в аренду сроком на один год. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали.

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