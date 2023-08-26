Ветеран ЦСКА объяснил, с какими проблемами связана невнятная игра команды

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» перечислил ряд проблем армейского клуба, которые сказываются на игре и результатах команды.

«Основной проблемы нет. На вчерашний матч с «Оренбургом» я вообще не знаю, что повлияло, возможно, погода или поле, общее состояние команды. Вчера никакого движения не было, особенно впереди. Снова оборонялись. То, что сыграли вничью, это им в какой-то степени еще повезло. С чем это связно? Тут цепь такая — возможно, из-за того, что нет в воротах [Игоря] Акинфеева, команда себя немного не так чувствует сзади, травмы защитников, повреждение того же [Милана] Гайча, отъезд [Бактиера] Зайнутдинова в Турцию, никак не может набрать форму Чалов, от которого очень много зависит впереди. Отсюда такая невнятная игра», — заявил Масалитин.

В шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1. В предыдущем туре армейцы также в выездном поединке проиграли «Динамо» — 1:2. Команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что ему плевать на Марио Фернандеса, ушедшего в «Зенит».