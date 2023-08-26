Тренер Морошкин объяснил, почему фигуристка Щербакова выиграла Олимпиаду

Тренер и хореограф группы Тамары Москвиной Николай Морошкин считает, что спорт неразрывно связан с образованием и развитием. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Анна Щербакова — очень умная, интеллигентная и разносторонняя девушка. Может, благодаря этому она Олимпиаду и выиграла. Потому что ставка была не только на фигурное катание, но и на всестороннее развитие; потому что спорт был частью, а не всей жизнью. Это только мое предположение и видение, никому его не навязываю.

Я восхищаюсь такими людьми, как Петр Гуменник и Евгений Семененко. У нас очень интересное поколение умных фигуристов», — сказал Морошкин.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В 2021 году Щербакова выиграла золото чемпионата мира в этом виде программ, а также в командном чемпионате мира. Также на счету фигуристки три титула чемпионки России (2019, 2020, 2021 годов).

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала.

Ранее сообщалось, что Щербакова вернулась домой после шоу в Китае и показала подарки фанатов.