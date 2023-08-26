Экс-вратарь ЦСКА считает, что нельзя обвинять в неудачах клуба сменщика Акинфеева

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что голкиперу армейцев Владиславу Торопу не хватает харизмы. Его слова передает Vprognoze.

«Мы не говорим о том, что Акинфеев вытаскивает ЦСКА. Но игра любой команды строится на хребте вратарь – центральный защитник – центральный полузащитник – нападающий. Сейчас в игре «армейцев» такого хребта не видно.

Обвинять в неудачах сменщика Акинфеева Торопа нельзя. Парень растет и играет хорошо. Но пока ему не хватает харизмы, чтобы взять кого-то за шкирку и сказать: «Стой на этом месте и не дергайся», — сказал Чанов.

В последних трех матчах ЦСКА место в воротах занимал Тороп. Он пропустил четыре мяча. ЦСКА при этом смог одержать лишь одну победу (над «Сочи»).

После шести туров ЦСКА делит третье место с «Динамо» и «Зенитом», имея на один матч больше. В шестом туре подопечные Владимира Федотова сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1. Голами отметились Мойзес и Лукас Вера.

Ранее сообщалось, что перешедший из ЦСКА в «Бешикташ» Зайнутдинов в дебютном матче забил киевскому «Динамо».