ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» в матче шестого тура РПЛ

На стадионе «Газовик» в Оренбурге завершился матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между местной одноименной командой и московским ЦСКА. Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым, закончилась вничью со счетом 1:1.

На 49-й минуте счет в матче открыл защитник ЦСКА Мойзес. На 70-й минуте счет сравнял игрок «Оренбурга» Лукас Вера.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После шести проведенных матчей ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 очков. «Оренбург» замыкает таблицу, заработав лишь два балла.

30 августа ЦСКА в рамках Кубка России проведет матч с «Сочи». 29 августа «Оренбург» в Кубке России сыграет с «Факелом».

Ранее бывший вратарь московского ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков объяснил, почему Иржи Ярошика уволили из «Оренбурга».