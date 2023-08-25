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ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» в матче шестого тура РПЛ

ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ со счетом 1:1

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Александр Вильф/РИА Новости

На стадионе «Газовик» в Оренбурге завершился матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между местной одноименной командой и московским ЦСКА. Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым, закончилась вничью со счетом 1:1.

На 49-й минуте счет в матче открыл защитник ЦСКА Мойзес. На 70-й минуте счет сравнял игрок «Оренбурга» Лукас Вера.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После шести проведенных матчей ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 очков. «Оренбург» замыкает таблицу, заработав лишь два балла.

30 августа ЦСКА в рамках Кубка России проведет матч с «Сочи». 29 августа «Оренбург» в Кубке России сыграет с «Факелом».

Ранее бывший вратарь московского ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков объяснил, почему Иржи Ярошика уволили из «Оренбурга».

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