Хоккеисты российского клуба рассказали, что их заставляли принимать допинг в команде

Хоккеисты молодежного клуба «Толпар» рассказали, что тренер по физподготовке Игорь Загретдинов назначал им подозрительные уколы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Игроки заявили, что пытались сопротивляться, но Загретдинов угрожал им проблемами с карьерой. Отмечается, что у врача клуба Артема Тарана был конфликт с Загретдиновым, но руководство «Толпара» не стало вмешиваться в ситуацию.

7 апреля сообщалось, что семеро хоккеистов клуба «Толпар», являющегося фарм-клубом уфимского «Салавата Юлаева», сдали положительные допинг-тесты. В пробах спортсменов обнаружены следы мельдония.

Тесты сдавались игроками во время плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). «Толпар» выбыл из розыгрыша плей-офф в четвертьфинале Восточной конференции, потерпев в поражение от «Омских Ястребов» со счетом 1-3 в серии.

В прошедшем регулярном чемпионате «Толпар» стал шестым на Востоке, набрав в 50 матчах 60 очков. В плей-ин уфимцы выбили из борьбы пермский «Молот», победив в трех матчах 2-1. Соперником «Толпара» в первом раунде плей-офф стали «Стальные Лисы», эту серию фарм-клуб «Салавата» выиграл 3-1. А уже затем с таким же общим счетом проиграл омичам.

Ранее МОК заявил корейцам об отсутствии претензий к российской фигуристке на тему допинга.