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Скончался 21-летний хоккеист «Салавата» Амиров

Агент Мильштейн сообщил о смерти 21-летнего хоккеиста Амирова

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Агент Дэн Мильштейн в своих социальных сетях сообщил о смерти 21-летнего российского хоккеиста Родиона Амирова.

«Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества. Мы хотели бы поблагодарить его врачей, которые очень заботились о нем. Хотим поблагодарить «Торонто Мэйпл Лифс» и его команду в КХЛ — «Салават Юлаев». Оба клуба делали все возможное, чтобы чем-либо помочь, сделать все необходимое для Родиона и его семьи», — написал Мильштейн.

Амиров дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2019/20.

В своем последнем сезоне (2021/22) 21-летний нападающий принял участие в 10 встречах, в которых ему удалось забросить одну шайбу и сделать три результативные передачи.

Амиров выступал за сборную России на молодежных чемпионатах мира 2020 и 2021 года. В 2020 году провел первые матчи за национальную сборную России.

В 2020 году Амиров был выбран в 1-м раунде под общим 15-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс», выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Ранее сообщалось о смерти экс-игрока и директора «Авангарда» Хацея.

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