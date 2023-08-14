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Чемпион ОИ назвал «проституцией» решение IIHF по делу Федотова

Чемпион ОИ Кожевников о наказании ЦСКА и Федотова: не можем ничего сделать

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что ЦСКА должен урегулировать вопрос с контрактом своего голкипера Ивана Федотова. Его слова передает РИА Новости.

«Ожидать можно было только гадостей, там чистая проституция. Мы не можем ничего с этим сделать. Мы можем игнорировать только, но если будем игнорировать, то должны выйти из-под юрисдикции международной федерации, чего я не советую. Мы потеряем детский хоккей, негде будет играть. Мы не сможем привлекать будущее поколение игрой с какой-то Азией. Надо осторожно подходить, ЦСКА надо урегулировать этот вопрос с «Филадельфией», — сказал Кожевников.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также голкипер команды Иван Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 августа 2023 года.

С июля 2022-го по июль 2023 года Федотов проходил службу в армии. В это время у него действовал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

ЦСКА начнет сезон 1 сентября матчем против казанского «Ак Барса». В прошлом году армейцы завоевали Кубок Гагарина в семиматчевом противостоянии.

Ранее в ЦСКА одним словом описали решение IIHF по голкиперу ЦСКА Федотову.

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Хоккей. КХЛ
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