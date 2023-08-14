Призер Олимпиады: надеюсь, что мы увидим Щербакову на ближайших этапах Гран-при России

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что ожидает увидеть на соревнованиях в новом сезоне Анну Щербакову, Александру Трусову и Камилу Валиеву.

«У Анны была болезнь, но сейчас она вернулась к тренировкам. Надеюсь, никаких осложнений у нее не будет и она продолжит подготовку, и мы увидим Анну если не на открытых прокатах, то на каких-то ближайших этапах Гран-при.

Хотелось бы увидеть всех — и Аню, и Камилу Валиеву, а Александру Трусову, и других спортсменов, но сложно представить, что они решат. Спорт — это действительно сложная штука: травмы, болезни, мотивация…» — сказал Энберт.

Призер Олимпиады призвал поддержать фигуристов морально, чтобы у них появилась мотивация выступать на внутрироссийских турнирах в отсутствие международных.

«Я думаю, что выступать на чемпионате России при полных трибунах — это в любом случае очень приятно. И нам приятно на это смотреть. Я надеюсь, что мы увидим всех», — сказал Энберт.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.

Ранее Щербакова ответила, выступит ли в новом сезоне.