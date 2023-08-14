ЦСКА нацелился на нападающего из бундеслиги

Нападающий немецкого «Айнтрахта» Рафаэль Борре может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает инсайдер Legalbet.

«Российский клуб рассматривает Борре в качестве усиления нападения и хочет взять игрока в аренду. Сторона футболиста не удовлетворена низкой предложенной зарплатой, но вариант с продолжением карьеры в России интересен», — цитирует источника издание.

В минувшем сезоне 27-летний колумбийский нападающий провел 47 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в €9 млн.

В летнее межсезонье ЦСКА совершил лишь один трансфер на вход. Москвичи подписали узбекского вингера «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева. Контракт с игроком заключен до окончания сезона-2025/26 с опцией продления.

Летом ЦСКА покинул полузащитник Хесус Медина, который перешел в «Спартак», а также еще на один год вингер Чидера Эджуке приостановил контракт с москвичами, воспользовавшись правом Международной федерации футбола (ФИФА).

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