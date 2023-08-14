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Боец ММА высказался о возможной покупке Bellator лигой PFL

Боец Резников: PFL укрепил свои позиции и может стать второй лигой мира

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АСА-ММА

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Артем Резников рассказал о возможном вхождении Bellator в состав Professional Fighters League (PFL). Его слова передает Legalbet.kz.

«Жалко, что не будет Bellator. Очень хорошая, сильная лига. Но будет интересно следить за PFL, просто мало кто смотрел этот промоушн раньше. Я никогда за ним не следил. Смотрел за Bellator, UFC, ACA. Думаю, многие любители ММА следили именно за этими тремя промоушенами.

PFL особо никто не смотрит. Но теперь PFL укрепил свои позиции, может даже стать второй лигой мира. Скорее всего, так и будет», – заявил спортсмен.

Артем Резников выступает в российском промоушене ACA. Всего на счету бойца 30 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 24 победы и потерпел шесть поражений. В последнем поединке, который прошел на турнире ACA 150, Артем Резников удушающим приемом победил Андрея Кошкина.

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