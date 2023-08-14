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Чешский хоккеист получил российский паспорт

Чешский форвард «Лады» Сафин перестал считаться легионером в КХЛ

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Пресс-служба ХК «Спарта Прага»

Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» Александр Чеботарев сообщил, что чешский игрок Остап Сафин получил российский паспорт и теперь не считается легионером в турнире. Его слова передает «Матч ТВ».

«Российское гражданство у Сафина было, у него оно двойное. Он к нам приехал по российскому загранпаспорту, который получил в консульстве Чехии. 11 августа Остап получил российский паспорт, теперь он гражданин страны и не считается легионером. Сейчас подписываем с ним контракт на сезон», — сказал Чеботарев.

17 июля спортивный директор тольяттинского клуба Рафик Якубов рассказал, что Остап Сафин откажется от сборной Чехии, чтобы в перспективе пробиться в национальную команду России.

Сафин родился в Праге. В Чехии он выступал за «Спарту», а дальше играл за клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ). Прошлый сезон он провел на родине.

В составе сборной Чехии нападающий участвовал в юниорском чемпионате мира (2017) и молодежном чемпионате мира (2018).

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