Овечкин высказался о бое Цукерберга и Маска

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ему будет интересно посмотреть бой миллиардеров Марка Цукерберга и Илона Маска. Его слова передает ТАСС.

«Будет интересно посмотреть, но опять же это все такая медийная ситуация, такой бум. Посмотрим, кто победит, — сказал хоккеист.

В июне 2023 года Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в одном из своих постов, и Цукерберг ответил, что принимает вызов.

Причиной конфликта миллиардеров стала разработка Цукербергом аналога известной соцсети Маска. Они начали официальные переговоры о проведении поединка. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт выразил желание заняться этим.

4 августа ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщил об отказе экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова готовить Илона Маска к бою против Марка Цукерберга.

Ранее Цукерберг заявил, что не будет драться с Маском.