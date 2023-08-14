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Украинский экипаж финишировал на затонувшем каноэ на чемпионате мира

Украинский экипаж финишировал на затонувшем каноэ на ЧМ по гребле в Таиланде

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Kirsty Wigglesworth/AP

Украинский экипаж пришел к финишу на затонувшем каноэ на чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон» в Таиланде. Об этом сообщает Федерация драгонбота Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заплыве на дистанции 2000 метров за 200 метров до финиша украинскую лодку затопило от волны соперников, но спортсмены продолжали грести, находясь по грудь в воде. В результате экипаж дотянул до финиша и занял шестое место среди девяти команд.

Лодка «Дракон» представляет из себя 20-местное каноэ с головой дракона на носу. На передней части лодки сидит барабанщик, который бьет в большой барабан, задавая ритм гребцам.

7 июня Международная федерация гребного спорта (World Rowling) допустила российских и белорусских спортсменов к участиям в соревнованиях в нейтральном статусе.

World Rowling заявила, что будет действовать с принятыми Международным олимпийским комитетом (МОК) рекомендациями, для чего создала специальную рабочую группу, которая будет взаимодействовать с российскими и белорусскими спортсменами.

Ранее Украина призвала исключить россиян из международных спортивных союзов.

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