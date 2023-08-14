«Оставили политику в стороне»: экс-игрок «Барселоны» оценил отъезд Захаряна в Испанию

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев заявил, что положительно оценивает трансфер полузащитника российского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад», отметив, что клуб совершил прорыв за последние годы из-за умения находить качественных игроков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Этот трансфер означает, что люди выбирают футбольные качества, оставляя политику в стороне, и это радует! И да, российские игроки будут продолжать уезжать в Европу, если будут доказывать состоятельность в своих клубах!» — заявил Корнеев.

13 августа главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что Захарян не включен в состав команды на матч четвертого тура Российской премьер-лиги с «Балтикой», подтвердив, что футболист переходит в испанский «Реал Сосьедад».

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год. Летом 2023 года сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд».

Ранее стало известно, когда Захарян улетит в расположение «Реал Сосьедада».