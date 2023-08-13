Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фигуристка Кагановская показала фотографии в летнем платье

Российская фигуристка Кагановская показала фотографии в легком платье

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Василиса Кагановская опубликовала в соцсетях фотографии в легком летнем платье.

Кагановская выступает в танцах на льду в паре с Валерием Ангелополом. Они являются победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при.

В 2022 году Кагановская стала мастером спорта России. До 2018 года Кагановская тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Дениса Лунина. С 2018-го она выступает в паре с Ангелополом. Тренером дуэта является Анжелика Крылова.

В марте 2021 года Кагановская и Ангелопол выступили в финале Кубка России среди юниоров, где набрали 171,38 балла, уступив только Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее в ISU рассказали о допуске россиян на сезон-2023/24.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях