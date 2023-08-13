Фигуристка Кагановская показала фотографии в летнем платье

Российская фигуристка Василиса Кагановская опубликовала в соцсетях фотографии в легком летнем платье.

Кагановская выступает в танцах на льду в паре с Валерием Ангелополом. Они являются победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при.

В 2022 году Кагановская стала мастером спорта России. До 2018 года Кагановская тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Дениса Лунина. С 2018-го она выступает в паре с Ангелополом. Тренером дуэта является Анжелика Крылова.

В марте 2021 года Кагановская и Ангелопол выступили в финале Кубка России среди юниоров, где набрали 171,38 балла, уступив только Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее в ISU рассказали о допуске россиян на сезон-2023/24.