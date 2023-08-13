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«Не двигалась нога»: тренер ЦСКА Федотов рассказал о травме Глебова

Тренер ЦСКА Федотов заявил, что у травмированного Глебова не двигалась нога

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после игры четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» заявил, что полузащитник Кирилл Глебов после полученной в концовке первого тайма травмы не мог шевелить ногой. Его слова передает «Газета.Ru».

«В конце игры нужны были стандарты, фланговая игра, поэтому приняли решение в концовке выпустить к Заболотному Гайча. Возможно ли, что Гайч и Заболотный сыграют вместе в старте? В теории, да, но для начала это надо опробовать на тренировках. Главное, чтобы им было комфортно.

Что с Глебовым? Попало в сплетение мышцах в спине, у него не двигалась нога. Надеюсь, сделают укольчик, и все встанет на свои места. На тот момент (сразу после получения травмы. — «Газета.Ru) он не мог ходить», — заявил Федотов.

Игра ЦСКА — «Сочи» прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой команды под руководством Владимира Федотова со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице, догнав столичный «Спартак».

Ранее главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов назвал главную причину поражения команды в матче с ЦСКА.

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