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Семак ответил на слухи, что руководство «Зенита» обмануло Барриоса

Тренер «Зенита» Семак опроверг новость о том, что клуб обманул игрока Барриоса

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Александр Гальперин/РИА Новости

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг информацию журналиста Ивана Карпова о том, что руководство клуба отказывается отпускать футболиста Вильмара Барриоса в английский «Ноттингем Форест», несмотря на договоренности, передает Sport24.

«Что касается Барриоса, то, думаю, этот вброс — желание журналиста заработать. Поговорите с Вильмаром, и поймете его настроение», — сказал Семак.

Карпов в своем Telegram-канале написал, что летом 2023 года «Ноттингем» предложил «Зениту» за Барриоса €4 млн. Петербуржцы, несмотря на достигнутые ранее договоренности, заявили, что дешевле €20 млн не продадут своего игрока. Сине-бело-голубые попросили колумбийца не уезжать до матча со «Спартаком». Карпов сообщил, что футболист уже разочарован поведением «Зенита» и решительно настроен покинуть команду.

Ранее «Зениту» отказали в просьбе отменить красную карточку футболисту клуба.

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