Кузнецов пошутил о том, почему сборная России по хоккею давно не выигрывала ЧМ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в интервью Youtube-каналу «Скользкий лед» пошутил по поводу того, что национальная команда России не выигрывала чемпионат мира с 2014 года.

«Илья Ковальчук говорил, что всегда тартар был после игры, а также «правильные восстановительные напитки»? Не знаю. Я помню, что в Чехии, на Евротур когда ездили, всегда тартар шли кушать. На сухую? Естественно, сухой режим же. Поэтому в последние годы в сборной и не выигрываем ничего.

Получается, канадцы выпивают? Конечно. У них культура пития есть. А у нас по-другому. Но в принципе я-то вообще забыл, как в сборной там дела», – сказал Кузнецов.

Контракт Кузнецова с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». В составе североамериканского клуба Кузнецов выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон Кэпиталз» не сумел выйти в плей-офф НХЛ.

В составе сборной России Кузнецов дважды выиграл чемпионат мира — в 2012 и 2014 годах.

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