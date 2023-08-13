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Российский хоккеист заявил, что в НХЛ нет справедливости

Экс-хоккеист «Шаркс» Свечников признался, что никогда не найдет логики в НХЛ

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Adrian Kraus/AP

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников, ранее выступавший за «Сан-Хосе Шаркс», признался, что не собирается кусать локти из-за неудачной карьеры в заокеанском клубе. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мне в «Сан‑Хосе» все нравилось. Понятно, какие‑то недопонимания всегда могут возникать. По крайней мере, после каждого собрания мне говорили: «Все хорошо». А потом могли отправить в фарм‑клуб или поднять в основу.

Ты спрашиваешь: «А что я делаю не так? В чем дело?» Где она, справедливость? Но люди на это не смотрят. Справедливости нет. И в принципе не будет нигде.

Да, я в НХЛ никогда логики не найду. Но скажу, что ничего менять бы не стал. И кусать локти точно не собираюсь», — сказал Свечников.

Свечников выступал за «Шаркс» с 2022 по 2023 год. В минувшем сезоне российский нападающий провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 60 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Его команда не смогла выйти в плей-офф.

11 августа Свечников стал игроком «Ак Барса», подписав контракт на два года.

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