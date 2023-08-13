Словацкий хоккеист объяснил, почему выбрал Россию

Словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал о влиянии рекомендаций на его переезд в Россию. Его слова приводит официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мы с ними созванивались, но «Локомотив» проявил большой интерес. Я рассказал своей прошлой команде об этом, посоветовался с семьей и сделал выбор в пользу Ярославля.

Почему выбрал «Локомотив»? Повлияли рекомендации других игроков из тех, кто играл в Ярославле раньше. Также была важна фигура главного тренера Игоря Никитина. Очень счастлив попасть в топовую организацию, в КХЛ», — сказал Гернат.

Словак в качестве свободного агента подписал контракт с «Локомотивом» в июне 2023 года.

Гернат провел 138 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в которых ему удалось забросить пять шайб и сделать 28 результативных передач. В Чешской лиге он забил 30 голов и отдал 77 ассистов за 189 игр. Также хоккеист выступал в Швейцарии, где за 103 матча набрал 60 результативных очков.

За сборную Словакии Гернат провел 22 матча, в которых забросил три шайбы и сделал три результативные передачи.

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