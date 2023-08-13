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Ольховский объяснил вылет Медведева с турнира в Торонто

Ольховский: Медведев сделал много невынужденных ошибок в игре с де Минором

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Toby Melville/Reuters

Бывший российский и советский теннисист Андрей Ольховский считает, что Даниил Медведев пока не может привыкнуть к своей смене стиля в игре. Его слова передает Vprognoze.

«Еще в начале недели я сказал, что мне нравится его психологическое состояние. Как раз вчера допустил Даниил очень большое количество невынужденных ошибок. Поменял Медведев стиль игры, и может быть пока именно в этом стиле пока не привык он играть», — сказал Ольховский.

В 1/4 финала Медведев встречался с представителем Австралии Алексом де Минором. Российский теннисист потерпел поражение со счетом 6:7, 5:7.

На Уимблдоне россиянин дошел до полуфинала, где уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

Ранее Андрей Чесноков назвал игру Медведева ужасной.

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