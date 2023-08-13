Тренер «Баварии» заявил, что ему жаль перешедшего в команду Кейна

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель раскритиковал игроков своей команды за матч Суперкубка Германии. Его слова передает аккаунт клуба в соцсетях.

«На данный момент у меня нет никаких объяснений. То, что мы показали сегодня, не имеет ничего общего с тем, как мы тренировались, с формой, с атмосферой. Это настораживает, просто настораживает.

Кейн? Мне просто жаль его. Он, наверное, думает, что мы не тренировались все эти четыре недели. Наше сегодняшнее выступление не имело ничего общего с тем, что мы собирались сделать. Мне жаль», — сказал Тухель.

12 августа «Бавария» объявила о подписании контракта с Гарри Кейном. В тот же день команда Томаса Тухеля была разгромлена «Лейпцигом» в матче за Суперкубок страны со счетом 0:3. Хет-трик в ворота мюнхенцев оформил Дани Ольмо.

В завершившемся сезоне-2022/23 Кейн провел 46 матчей, забив 28 мячей в чемпионате Англии. Форвард является воспитанником академии «Тоттенхэма», за лондонский клуб он выступал с 2004 года.

Вместе со сборной Англии Кейн выиграл серебро чемпионата Европы — 2020 и бронзу Лиги наций — 2019.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не смог одержать победу в первом матче без Мбаппе и Месси.