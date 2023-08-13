Украина призвала исключить россиян из международных спортивных союзов

Глава Федерации биатлона Украины Иван Крулько похвалил Международную федерацию биатлона (IBU) за то, что та приостановила членство Союза биатлонистов России (СБР). Соответствующее заявление приводится на официальном сайте организации.

«Необходимо не просто запретить россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях, а исключить их спортивные федерации из международных союзов!

Действовать нужно так, как поступила Международная федерация биатлона на конгрессе в Зальцбурге, где я представлял Украину. Нужно добиваться, чтобы россияне и белорусы вообще не могли приезжать на международные конгрессы», — сказано в заявлении.

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. Перед стартом нового сезона организация отстранила российских биатлонистов от соревнований. В сезоне-2022/23 они сосредоточились на внутренних соревнованиях, в которых приняли участие атлеты из Белоруссии.

Ранее в СБР рассказали, планируется ли возвращение российских биатлонистов на международные старты.