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Адвокат рассказал, потянут ли на статью угрозы Дзюбы в адрес журналиста

Адвокат Гусев заявил, что угрозы Дзюбы в адрес журналиста не потянут на статью

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Artem.dzyuba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Владимир Гусев считает, что грубое высказывание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес журналиста после матча с «Крыльями Советов» не приведет ни к каким последствиям. Слова адвоката передает Metaratings.

Журналист спросил, не обидно ли было Дзюбе слышать слова российского тренера Игоря Шалимова, который заявил, что Артем забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне. Российский нападающий ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз».

«Не думаю, что это чревато какими-то последствиями. Это чревато только моральными рассуждениями и вопросом воспитания.

Воспрепятствование журналистской деятельности? А чем он им воспрепятствовал? Ну, не хотел он общаться. Воспрепятствование — это недопуск к каким-то вопросам, запрет посещения судебного заседания, например. Артем никак не воспрепятствовал. Поэтому ни на какую статью это не потянет, чуть-чуть пошумят и успокоятся», — сказал Гусев.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая на стадионе «РЖД-Арена», закончилась вничью со счетом 1:1. Дзюба не принимал участие в матче из-за повреждения.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее экс-президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что в клубе никто не может дать отпор Дзюбе.

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