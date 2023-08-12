Экс-президент «Локомотива» об оскорблениях Дзюбы в адрес журналиста: безобразное поведение

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова форварда железнодорожников Артема Дзюбы в адрес журналиста после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов». Слова Смородской передает «РБ Спорт».

Журналист спросил, не обидно ли было Дзюбе слышать слова российского тренера Игоря Шалимова, который заявил, что Артем забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне. Российский нападающий ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз».

«Такое поведение Дзюбы — просто безобразие. Я не видела этого момента, но из того, что вы сказали — это ужас. Просто кошмар», — сказала Смородская.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая на стадионе «РЖД-Арена», закончилась вничью со счетом 1:1. Дзюба не принимал участие в матче из-за повреждения.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее представитель Дзюбы прокомментировал оскорбления футболиста в адрес журналиста.