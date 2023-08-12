Кечинов объяснил поражение «Спартака» в игре с «Уралом» тремя факторами

Бывший полузащитник столичного «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что красно-белые уступили в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) екатеринбургскому «Уралу» из-за провала в трех основных качествах игроков обороны.

«Мы видим, что в каждой игре происходит одно и то же. Три вещи должны быть у защитников: внимательность, концентрация и удержание позиции. И у «Спартака» постоянно чего-то не хватает: кто-то позицию упускает, кто-то — концентрацию.

Мы после каждого тура говорим, что надеемся, что эти ошибки в обороне будут исправлены, но пока видим то, что видим. Пять матчей подряд до этого выиграли, но рано или поздно с такой игрой в защите это должно было случиться», — заявил Кечинов.

Матч «Урал» — «Спартак» завершился победой команды Виктора Гончаренко со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее игрок «Урала» Андрей Егорычев рассказал, что не обращал внимания на провокации футболистов московского «Спартака».