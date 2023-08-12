Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

20-летнюю конькобежку из Екатеринбурга избил бывший тренер

E1.Ru: конькобежку Епифанову избил бывший тренер Кардаков

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

20-летнюю конькобежку из Екатеринбурга Юлию Епифанову избил бывший тренер Александр Кардаков, когда девушка ждала своего выхода на лед, передает E1.Ru.

Инцидент произошел на челябинском стадионе «Уральская молния».

«Он выхватил коньки и начал избивать меня ими, ударил по голове и порезал руку», — рассказала спортсменка.

Сейчас на место событий едут полицейские и скорая помощь. Также в Челябинск выехали родственники Епифановой, чтобы поддержать ее морально. Сестра пострадавшей сказала, что девушку держали двое мужчин, пока Кардаков наносил удары.

«Она поменяла тренера в связи с плохими результатами и ежедневным буллингом из-за веса. Он требовал вернуть 150 тысяч за коньки. Но они возвращаются, если спортсмен бросил спорт», — добавила сестра.

Бывший тренер Епифановой утверждает, что не нападал на спортсменку, а она сама накинулась на него. Об этом он рассказал изданию E1.Ru.

«На тренировке я подошел к ней и забрал коньки. Она брызнула в лицо баллончиком два раза, я на один глаз вообще ослеп. В травмпункте сказали, что повреждена сетчатка», — отметил Кардаков.

Ранее российский футболист объяснил, зачем ударил соперника в чемпионате Израиля.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях