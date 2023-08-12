20-летнюю конькобежку из Екатеринбурга избил бывший тренер

20-летнюю конькобежку из Екатеринбурга Юлию Епифанову избил бывший тренер Александр Кардаков, когда девушка ждала своего выхода на лед, передает E1.Ru.
Инцидент произошел на челябинском стадионе «Уральская молния».
«Он выхватил коньки и начал избивать меня ими, ударил по голове и порезал руку», — рассказала спортсменка.
Сейчас на место событий едут полицейские и скорая помощь. Также в Челябинск выехали родственники Епифановой, чтобы поддержать ее морально. Сестра пострадавшей сказала, что девушку держали двое мужчин, пока Кардаков наносил удары.
«Она поменяла тренера в связи с плохими результатами и ежедневным буллингом из-за веса. Он требовал вернуть 150 тысяч за коньки. Но они возвращаются, если спортсмен бросил спорт», — добавила сестра.
Бывший тренер Епифановой утверждает, что не нападал на спортсменку, а она сама накинулась на него. Об этом он рассказал изданию E1.Ru.
«На тренировке я подошел к ней и забрал коньки. Она брызнула в лицо баллончиком два раза, я на один глаз вообще ослеп. В травмпункте сказали, что повреждена сетчатка», — отметил Кардаков.
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