Отец российской теннисистки: было бы здорово выступать за Армению

Арарат Аванесян, отец российской теннисистки Элины Аванесян, не исключил, что его дочь сменит спортивное гражданство, передает Sportball24.

«В мире не так спокойно, как хотелось бы. Было бы здорово выступать за Армению, я был бы только рад. Но сейчас Элина уже достаточно взрослая и многие решения принимает сама», — сказал Арарат Аванесян.

20-летняя Аванесян дошла в 2023 году до четвертого круга «Ролан Гаррос». Этот результат является лучшим для нее на турнирах «Большого шлема».

Сейчас Авансян занимает 63 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В активе россиянки 901 балл. Gервую строчку продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свентек. У нее 9490 очков. На втором месте располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко (8746 очков). Тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула (5480 очков)

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