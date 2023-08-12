Касаткина проиграла представительнице Казахстана в 1/4 финала турнира в Монреале

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Монреале.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 30 минут, завершилась поражением россиянки в трех сетах со счетом 7:5, 5:7, 6:7 (8:10).

В полуфинале Рыбакиной предстоит сыграть с представительницей России Людмилой Самсоновой, которая в своем четвертьфинале обыграла швейцарку Белинду Бенчич. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Дарья Касаткина является лучшей россиянкой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), занимая 14 место. В ее активе 2600 очков. Первую строчку продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свентек. У нее 9490 очков. На втором месте располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко (8746 очков). Тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула (5480 очков).

Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о своем отношении к Касаткиной.