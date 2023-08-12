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Канчельскис высказался об инциденте с Роналду, перекрестившимся в Саудовской Аравии

Экс-футболист Канчельскис: у Роналду не будет проблем из-за празднования гола

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Аль-Хиляля» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что у нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду не будет проблем из-за христианского жеста во время празднования гола в полуфинале Кубка арабских чемпионов с «Аль-Шортой» (1:0). Слова Канчельскиса передает «Спорт-Экспресс».

«Не думаю, что у Роналду будут какие-то проблемы. Они же ходят в мечети, когда приезжают к нам? Когда я играл в Cаудовcкой Аравии, я креcтилcя и ноcил креcтик. Вcе было нормально. У каждого cвоя религия, надо ко вcему отноcитьcя c пониманием», — сказал Канчельскис.

11 августа тало известно, что 38-летнему форварду грозит арест за его празднование гола в ворота «Аль-Шорты». В Саудовской Аравии любые христианские жесты являются преступлением, так как считается, что человек, их демонстрирующий, стремится обратить других в свою веру.

Роналду уже полгода выступает в чемпионате Саудовской Аравии и после громких трансферов лета продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком лиги.

Ранее Роналду установил мировой рекорд.

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