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Футболист ЦСКА заявил, что не хочет влезать в шоу Слуцкого и Дзюбы

Хавбек ЦСКА Мухин отказался участвовать в шоу Слуцкого и Дзюбы на YouTube

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РИА «Новости»

Футболист московского ЦСКА и сборной России Максим Мухин заявил, что не хотел бы участвовать в шоу, которое ведут тренер Леонид Слуцкий и нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба. Слова Мухина передает пресс-служба армейцев.

«Шоу Слуцкого? Это смотрел. Мне нравится, бывают хорошие шутки. Хотел бы сам сняться? Мне предлагали, но я отказался. Не хочу туда влезать.

Есть ли такие шоу, где хотел бы сняться? Скорее, нет. Я не люблю показываться на камеру и на публику. Исключение делаю только для клубного ТВ», — сказал футболист.

Дзюба вместе со Слуцким ведет шоу на YouTube. В рамках программы «Ну, так нельзя» они общаются с известными футболистами. При этом ведущих неоднократно критиковали за большое количество мата в эфире.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мухин провел три игры, в которых забил два мяча.

Ранее капитан ЦСКА раскритиковал шоу Слуцкого и Дзюбы.

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