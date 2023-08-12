Стало известно количество сменивших спортивное гражданство россиян

Российское спортивное гражданство с 2022 года сменили 67 атлетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

«По имеющейся информации, в 2022 и 2023 годах количество спортсменов сборных, сменивших спортивное гражданство, составляет 67 человек. Из них 47 человек — представители летних олимпийских видов спорта, восемь человек — зимних олимпийских видов спорта и 12 — неолимпийских видов спорта», — говорится в заявлении.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. При этом атлетов из России, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от стартов.

Ранее российский футболист отказался от предложения играть за сборную Сербии.