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Финский клуб «Йокерит» раскритиковали из-за символики, похожей на российскую

Финский хоккейный клуб «Йокерит» раскритиковали из-за символики, похожей на российскую

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РИА Новости

Финский хоккейный клуб «Йокерит» подвергся критике из-за символики, похожей на российскую. Об этом сообщает Iltalehti.

По данным источника, болельщики были возмущены, что на форме хоккейной команды была нанесена реклама Red Carpet. Им не понравилась красная звезда, так как она символизирует коммунизм в России. Напомним, что ранее команда выступала в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Йокерит» принес извинения и заверил, что на следующие матчи изменит цвет звезды. Команда также признала, что с красной звездой связано много негативного исторического и политического подтекста.

Напомним, что «Йокерит» и «Динамо» Рига покинули Континентальную хоккейную лигу в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Из-за выхода финнов их соперник, московский «Спартак», вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина автоматически.

Финны дважды доходили до четвертьфинала Кубка Гагарина.

Ранее чешский хоккеист рассказал о гневных сообщениях из-за решения выступать в КХЛ.

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