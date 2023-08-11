Экс-футболист ЦСКА: я нахожусь в поиске отношений, Клава Кока – совершенная для меня

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов признался, что известная исполнительница Клава Кока является для него совершенной женщиной. Его слова передает «РБ Спорт».

«Я сейчас свободен и нахожусь в поиске отношений. Если говорить о каком-то типаже женщины, то мне нравится Клава Кока – она совершенная для меня. У многих людей отношения складываются легко и они не испытывают проблем, а в моем случае все было трудно и тяжело, но я не опускаю рук», — сказал Чепчугов.

Чепчугов развелся с бывшей женой Ксенией в 2018 году. В 2013 году у них родилась дочь София.

Напомним, что Чепчугов защищал ворота ЦСКА в матчах 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала» в 2012 году. Является трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016) в составе армейского клуба.

Ранее Сергей Чепчугов рассказал о том, как съел ложку сигаретных окурков.