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Илон Маск назвал место проведения поединка с Цукербергом

Илон Маск сообщил, что его бой с Цукербергом пройдет в Италии

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Alex Brandon/Benjamin Fanjoy/AP

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальных сетях заявил, что его поединок с миллиардером Марком Цукербергом состоится в Италии.

«Бой будет организован моим фондом и фондом Цукерберга (не UFC). Трансляция будет на платформе Twitter и в Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Все, что попадет в кадр камеры, будет изображать древний Рим, так что ничего современного. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпичном месте. Все вырученные средства пойдут ветеранам», — написал Маск.

Маск и Цукерберг договорились провести поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) в июне 2023 года. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что займется организацией боя, уточнив, что прибыль от продажи трансляции может превысить $1 млрд.

4 августа ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщил об отказе экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова готовить Илона Маска к бою против Марка Цукерберга.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что доход от боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом соберет $1 млрд.

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