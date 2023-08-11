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Экс-тренер сборной России заявил, что пока не видит «Рубин» в элите РПЛ

Тренер Игнатьев считает, что вход «Рубина» в элиту РПЛ мало зависит от Рахимова

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что необходимо улучшить казанскому «Рубину». Его слова передает Legalbet.

«Для этого надо созреть, надо иметь много качеств. Есть ли такие качества у Рахимова? Мне пока не видится в ближайшее время возвращение «Рубина» в элиту российского футбола. Не вижу перспектив, чтобы «Рубин» ворвался в передовые команды РПЛ. Возможно, в далеком будущем. У Рахимова достаточно опыта, но от него мало что зависит. Тут руководство должно захотеть этот вектор. Улучшить условия, селекционную службу, много моментов надо менять», — сказал Игнатьев.

21 мая 2022 года казанцы на своем поле в рамках заключительного матча сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступили «Уфе» со счетом 1:2. Это поражение привело к тому, что казанская команда заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне-2002. По итогам прошедшего сезона «Рубин» выиграл Первую лигу и вернулся в РПЛ.

В стартовых турах РПЛ «Рубин» потерпел одно поражение и дважды сыграл вничью. 12 августа казанцы сыграют с «Ростовом».

После трех туров РПЛ «Спартак» делит первое место с «Краснодаром». Обе команды одержали три победы в стартовых матчах. Следом идут «Крылья Советов» и «Урал». Замыкает таблицу «Факел» и «Пари НН».

Ранее агент заявил, что в «Зените» происходит хаос.

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